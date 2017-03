Basketball | Champions League Ludwigsburg auf Viertelfinal-Kurs

Die Barockstädter aus Ludwigsburg stehen kurz vor ihrem größten internationalen Europapokal-Erfolg. Der Bundesligist gewann am Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Neptunas Klaipeda deutlich mit 73:61 (33:37). Damit fahren die Schwaben mit einem Zwölf-Punkte-Vorsprung zum Rückspiel am 8. März in Klaipeda, wo sie an der Ostseeküste Litauens den Einzug in die Runde der letzten Acht perfekt machen können. Bester Werfer im Team des Trainers John Patrick war Jack Cooley mit 19 Punkten, für die Gäste traf Daniel Ewing (14) am häufigsten.