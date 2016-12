Basketball | Bundesliga Ulm erobert Tabellenspitze

Die ersten 13 Spiele der Bundesliga-Saison war ratiopharm Ulm on fire. Als einzig unbesiegtes Team gingen die Ulmer am Mittwochabend als klarer Favorit in das Match gegen Würzburg. Ohne Per Günther lag die Verantwortung des Spielaufbaus bei Braydon Hobbs - und der hat einen wirklich guten Job gemacht: Mit 16 Punkten und 14 Vorlagen war der US-Amerikaner eine würdige Vertretung des etatmäßigen Pointguards. Topscorer der Ulmer war Raymar Morgan mit 24 Punkten.