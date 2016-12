Basketball | Bundesliga Ulm besiegt den FC Bayern München

Die Basketballer von ratiopharm Ulm bleiben in der Basketball-Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Im Topspiel gegen den FC Bayern München siegten die Schwaben am Ende souverän mit 87:79 (41:40).

Die von Thorsten Leibenath trainierten Schwaben feierten am Montagabend in der 15. Partie dieser Spielzeit ihren 15. Erfolg und bleiben mit nunmehr 30:0 Punkten Tabellenführer vor Meister Brose Bamberg (30:2). Uli Hoeneß erlebte als Gast im Publikum nach zuvor sieben Heimsiegen die erste Niederlage der Bayern-Basketballer in dieser Saison. Das Duell der beiden besten Offensivteams der Liga war bis zum Ende spannend, ständig wechselte die Führung. Erst in den Schlussminuten konnten sich die cleveren Gäste entscheidend absetzen.