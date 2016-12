Basketball | Bundesliga Ohlbrecht und Günther fehlen verletzt

Das tut weh: Die Ulmer Basketballer müssen vorerst ohne ihren Leistungsträger Tim Ohlbrecht auskommen, der sich schwer am Knie verletzt hat. Auch Per Günther fällt mit Nackenbeschwerden aus.

Tim Ohlbrecht verletzte sich im Spiel seiner Ulmer bei Bayern München

Es soll endlich der Titel her. Die Ulmer Basketballer haben die besten Voraussetzungen dafür geschaffen. In der Bundesliga führen sie nach dem Sieg gegen die Bayern die Tabelle an, sind bislang ungeschlagen. Und deswegen macht man sich in Ulm auch allerbeste Hoffnungen, in dieser Saison Meister zu werden. Jetzt aber könnten die Verletzungen der beiden Schlüsselspieler Tim Ohlbrecht und Per Günther zum Verhängnis werden.

Der 84-malige Nationalspieler Tim Ohlbrecht hatte sich am Montag beim 87:79-Auswärtssieg beim FC Bayern München verletzt. Ohlbrecht war Mitte des zweiten Viertels nach einer Kollision mit Münchens Nihad Djedovic zu Boden gegangen und konnte anschließend nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen.

Ohlbrecht muss operiert werden

Am Donnerstag teilte der Verein mit, dass der 28-Jährige sich eine Bänderverletzung im linken Knie zuzog und am Montag operiert werden muss. Zur genauen Ausfallzeit machte der Klub zunächst keine Angaben. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass Ohlbrecht in dieser Saison noch zurückkehren könne.

Auch Per Günther fällt vorerst aus. Der Leistungsträger hat Probleme mit seinem Nacken. Der Nationalspieler will bis zum Karriereende für Ulm spielen und in dieser Zeit mit dem noch ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführer einen großen Titel holen. "Natürlich geht es irgendwann darum, mal etwas zu gewinnen, aber für mich ist es mittlerweile so: Entweder ich gewinne das Ding im orangen Trikot - oder ich gewinne das Ding nie. Und dann ist es halt so. Ich kann mit beiden Szenarien leben", sagte der 28-Jährige in einem Interview auf der Vereins-Homepage.

Günther will Ulm nicht verlassen

Der 1,84 Meter große Spielmacher spielt seit 2008 für Ulm und verlängerte seinen Vertrag kürzlich bis 2019. Mit den Schwaben wurde er zweimal Vizemeister und stand zweimal im Pokalfinale. Für für ihn kommt es nach eigener Aussage nicht infrage, als Profi noch einmal zu einem anderen Verein zu gehen.