Basketball | BBL Ulm und Ludwigsburg siegen, Tübingen verliert

Am Donnerstagabend konnten sowohl ratiopharm Ulm als auch die MHP Riesen Ludwigsburg ihre Spiele in der Basketball-Bundesliga gewinnen. Tübingen ging derweil leer aus.

Tabellenführer ratiopharm Ulm hat mit Mühe die zweite Niederlage in der Basketball-Bundesliga abgewendet. Der Spitzenreiter gewann am Donnerstag in Würzburg mit 73:70 (35:30) und bleibt mit 54:2 Punkten Erster. Keine Mühe hatte Verfolger Brose Bamberg beim 87:75 (56:40) bei den Walter Tigers Tübingen. Als Tabellen-Fünfzehnter bleiben die Tübinger in Abstiegsgefahr.



Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben durch einen knappen 81:78 (42:42)-Erfolg gegen die Eisbären Bremerhaven auf Playoff-Kurs - das Team von Trainer John Patrick ist aktuell Tabellen-Siebter. Die ersten acht Mannschaften ziehen in die K.o.-Phase der Bundesliga-Saison ein.