Basketball | BBL Ulm siegt und knackt nächsten Rekord

Es bleibt eine historische Saison für die Basketballer von ratiopharm Ulm. Der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga hat am Sonntag einen 47 Jahre alten Rekord von Bayer Leverkusen eingestellt.

Braydon Hobbs (r.) feierte mit den Ulmern einen historischen Sieg in Bonn

Der Vizemeister der vergangenen Spielzeit gewann am Sonntag bei den Telekom Baskets Bonn überraschend deutlich mit 87:69 und feierte damit wie Leverkusen in der Saison 1969/70 den 25. Sieg in Serie. Der Ulmer Erfolg gegen Hagen, das sich inzwischen vom Spielbetrieb zurückgezogen hat, wird dabei mitberücksichtigt.