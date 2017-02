Basketball | BBL Ulm gewinnt auch gegen Bayreuth

Die in der Bundesliga bislang ungeschlagene Mannschaft von ratiopharm Ulm konnte ihre Serie gegen medi Bayreuth weiter ausbauen. Am Ende stand ein deutlicher 90:70 Sieg auf der Anzeigetafel.

Da´Sean Butler (li.) und seine Kollegen konnten sich erst im letzten Viertel absetzen

Die ersten zehn Minuten bestimmten allerdings die Gäste aus Bayreuth. Fast jeder Wurf der Bayreuther fand seinen Weg in den Ulmer Korb. Vor allem Center Assem Marei brachte die Ulmer Defensive mit seinen zehn Punkten im ersten Viertel immer wieder in Verlegenheit. Beim Stand von 13:24 griff Thorsten Leibenath durch und nutzte seine erste Auszeit und wechselte Per Günther ein. Der anschließende Dunk von Ulms Taylor Braun war so etwas wie ein Weckruf für seine Kollegen.

Ulm wurde in der eigenen Defensive besser und hielt die Wurfqoute von Bayreuth nun niedrig. Taylor Braun brachte seine Ulmer zwischenzeitlich wieder bis auf drei Punkte heran. Da die eigenen drei-Punkte-Würfe aber nicht fallen wollten, setzten die Domstädter vor allem auf schnelles Umschaltspiel. Die Belohnung: Bayreuther Foulprobleme und jede Menge Freiwürfe. Und so konnte Raymar Morgan vor der Halbzeitpause noch den 38:39 Anschluss herstellen.

Erste Ulmer Führung im dritten Viertel

Doch im dritten Viertel zogen die Gäste das Tempo wieder an und wie schon im ersten Viertel hatte Ulm sichtlich Probleme damit. Die Mannschaft von Trainer Leibenath lief schnell wieder einem sieben Punkte Rückstand hinterher. Auch Kapitän Per Günther merkte man zu Beginn die fehlende Spielpraxis wegen seiner Verletzung merklich an. Insgesamt steigerte sich Günther aber noch und erzielte fünf Punkte.

Mann des Spiels war aber Morgan, der mit seinen 21 Punkten die Ulmer in Schlagdistanz hielt. Da'Sean Butler und Chris Babb brachten die Ulmer wieder auf einen Punkt heran (47:48). Butler war es auch, der Ulm 1:16 Minuten vor Ende des dritten Viertels das erste Mal in Führung brachte.

Ulmer ziehen im letzten Viertel davon

Der Tabellenführer konnte die Intensität in der Defensive wieder erfolgreich hochschrauben. Zwei schnelle Ballgewinne zu Beginn des letzten Viertels sorgten für eine elf Punkte Führung. Als weiterer Trumpf traf Chris Babb nun jeden Dreier, während die Gäste aus Bayreuth keinen Weg durch die Ulmer Defensive mehr fanden. Sinnbildlich für die Misere der Gäste war ein Ballverlust an der Mittelinie. Letztlich brachte Ulm auch den elften Heimerfolg in dieser Saison sicher nach Hause.