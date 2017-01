Basketball | BBL-Pokal Ludwigsburger Defensive überrascht Ulm

Die Riesen Ludwigsburg haben das Landes-Duell in der Qualifikationsrunde des BBL-Pokals gegen Ulm für sich entschieden. Die Riesen gewannen vor allem dank eines starken ersten Viertels mit 72:67.

Rund zweieinhalb Minuten vor Ende des ersten Viertels lag Ludwigsburg bereits mit 13 Punkten in Front. Jack Cooley war nach einem Assist von Brad Loesing der Korbleger zum 18:5 gelungen. Nur wenig später war es dann erneut Cooley, der mit zwei Freiwürfen auf 20:5 für Ludwigsburg erhöhte. Beinahe unglaublich: Zwischen Chris Babbs Korbleger zum 5:6 aus Sicht der Ulmer und dem 7:20 kurz vor Viertel-Ende lagen rund sieben Minuten ohne Ulmer Treffer.

Das zweite Viertel konnte Ulm dann ausgeglichener gestalten - dennoch schafften sie es auch jetzt nicht, an Ludwigsburg heranzurücken. Durch ein 15:12 im zweiten Durchgang bauten die Ludwigsburger Hausherren ihren Vorsprung sogar auf 36:19 aus. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit.

Die in der Liga noch ungeschlagenen Ulmer mühten sich in den folgenden 20 Minuten nach Kräften, den Rückstand zu egalisieren. Allein: es reichte nicht mehr. Trotz einer für Ulm "standesgemäßen" Punktausbeute von 21 Zählern im dritten Viertel und weiteren 27 Punkten im letzten Durchgang, konnte Ludwigsburg den Vorsprung ins Ziel retten. 72:67 stand es damit am Ende.