Basketball | BBL Ludwigsburg bezwingt die Giessen 46ers

In einem umkämpften Spiel, in dem Giessen im dritten Viertel sogar in Führung ging, bewies Ludwigsburg den längeren Atem und setzte sich am Ende verdient durch. Drew Crawford und Jack Cooley waren mit jeweils 16 Zählern Ludwigsburgs erfolgreichste Korbjäger, Cameron Wells erzielte 20 Punkte für die Gäste.