Bahnrad-WM | Miriam Welte Welte und Vogel holen Bronze im Teamsprint

Edelmetall zum Auftakt der Bahnrad-WM in Hongkong: Die London-Olympiasiegerinnen Miriam Welte aus Kaiserslautern und Kristina Vogel haben die Bronzemedaille im Teamsprint gewonnen.

Das Duo siegte am Mittwoch im kleinen Finale in 32,609 Sekunden gegen Shuang Guo/Junhong Lin aus China. Gold ging an die Russinnen Daria Schmelewa/Anastassija Woinowa (32,520), die sich gegen die australische Kombination Kaarle McCulloch/Stephanie Morton durchsetzten.