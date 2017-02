Anti-Doping-Kampf | Kontrollen GPS-Sender soll Sportler orten

Entwickelt wurde der Sender vom ehemaligen Leichtathleten Jonas Plass. "Durch den Einsatz eines GPS-Senders wird sichergestellt, dass der Athlet gefunden werden kann", sagt der frühere deutsche Meister über 400 Meter. Parallelen zu elektronischen Fußfesseln, die Gefährdern und Straftätern angelegt werden, sieht der Berliner nicht. In Zusammenarbeit mit Datenschützern und IT-Sicherheitsexperten strebt er ein Modell an, bei dem Athleten nicht permanent überwacht würden - sondern nur situativ geortet werden könnten. Plass: "Im Fall einer Dopingprobe kann einzig der Kontrolleur, der den Test durchführen soll, die aktuelle Position des Athleten abfragen." Die dabei anfallenden Daten würden zeitnah nach einer erfolgten Kontrolle wieder gelöscht.

Das bisherige Meldesystem ADAMS wird von den Sportlern vor allem wegen des gewaltigen Aufwandes kritisiert. Sie müssen dort ihre Aufenthaltsorte eintragen, für jeden Tag, drei Monate im Voraus. Jede Reise, jeder Standortwechsel muss angegeben werden. Nach Auffassung von Stefan Brink, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz in Baden-Württemberg, birgt das ADAMS-System zudem datenschutzrechtliche Schwächen. Brink, zugleich profiliertester Datenschützer in Deutschland in Anti-Doping-Fragen, sagt, das bisherige ADAMS-System könne so nicht fortbestehen. "Das ADAMS-System hat ganz starke verfassungsrechtliche Probleme. Die Sportler werden in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung massiv eingeschränkt, und das ohne hinreichende gesetzliche Grundlage. Das ist aus rechtlicher Sicht so nicht hinnehmbar."