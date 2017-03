Fußball | Porträt Andreas Beck - der gelbe Adler vom Bosporus

In der zweiten Saison bei Besiktas Istanbul steht Andreas Beck vor seinem zweiten Meistertitel in Folge. Die Liga gewinnen ist für ihn nichts Neues - beim VfB Stuttgart hat er das auch schon geschafft.

Mit Besiktas Istanbul in der Champions League: Andreas Beck ist als Verteidiger gesetzt

Geboren wurde Andreas Beck 1987 in Kemerowo in der Sowjetunion. Mit drei Jahren kam er nach Deutschland, schnürte zum ersten Mal für die DJK-SG Wasseralfingen seine Fußballschuhe. In der C-Jugend stößt Andreas Beck dann in die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart. Der Schritt in den Profikader schafft der Rechtsverteidiger in der Saison 2006/07. Sein drei Jahre älterer Bruder Arthur spielt ebenfalls Fußball, schaffte es aber mit Sonnenhof Großaspach nur bis in die Oberliga Baden-Württemberg.

In seiner zweiten Saison kommt Andreas Beck auf 18 Bundesliga-Einsätze beim VfB

Direkt Meister mit dem VfB Stuttgart

Mit fünf Kurzeinsätzen in seiner ersten Profisaison hat der 30-Jährige nur einen geringen Anteil am Meisterschaftserfolg des VfB im Jahr 2007. In seiner zweiten Saison spielt er 18 Mal in der Bundesliga, darf sogar zweimal in der Champions League auflaufen. Nach zwei Jahren wechselt er dann zur TSG 1899 Hoffenheim. Die TSG war gerade mit Trainer Ralf Rangnick in die Bundesliga aufgestiegen. Bei den Kraichgauern entwickelt sich Beck, wird fester Bestandteil des Teams und Spielführer.

Mit Besiktas Istanbul Tabellenführer

Nach 237 Einsätzen für Hoffenheim wechselt Beck dann 2015 in die Türkei. Einer seiner Teamkollegen bei Besiktas Istanbul ist Mario Gomez, mit dem Beck auch schon beim VfB Stuttgart zusammenspielte. Nach den Unruhen vor rund einem Jahr zieht es Mario Gomez im Sommer dann zurück nach Deutschland. Die beiden werden 2016 Meister in der türkischen Süper Lig. Andreas Beck gefällt es in der Türkei, er schwärmt von der "unglaublichen Vielfalt an Möglichkeiten" und der Lebensqualität.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

2:00 min Mehr Info Fußball | Andreas Beck Beck: "Eine unglaubliche Vielfalt und Lebensqualität" Jens Ottmann Vor zwei Jahren zog es Andreas Beck in die türkische Süper Lig nach Istanbul. Nach der Meisterschaft in seiner ersten Saison bei Besiktas steht er mit seinem Team in der laufenden Spielzeit erneut auf Titelkurs.