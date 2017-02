Air Race | WM-Auftakt Weltmeister Dolderer plant den nächsten Coup

Der Oberschwabe Matthias Dolderer ist Weltmeister im Air Race-Kunstfliegen. In der neuen Saison, die am Wochenende beginnt, will der Tannheimer seinen Titel verteidigen.

Dolderer ist Weltmeister im Air Race, dem Titelkampf der tollkühnen Piloten in ihren schnellen Kisten. Am Samstag, in Abu Dhabi, startet die neue WM-Saison. Rund 300 Tage im Jahr ist der Oberschwabe in Sachen Fliegen unterwegs, oft am Boden, aber auch viele Stunden in der Luft. Welches Tier er denn gerne wäre? Na klar: "Natürlich ein Adler", sagt Dolderer.

Am Freitag setzt er sich im arabischen Emirat in der Qualifikation wieder in sein Hightech-Flugzeug, um mit Tempo 370 in rund einer Minute den sechs Kilometer langen Kurs in halsbrecherischem Tempo zu durchfliegen. Angst? Kennt Matthias Dolderer nicht. Am wenigsten in dem durch Pylonen abgesteckten Kurs, bei dessen Anblick den Fans schon beim Zuschauen der Atem stockt. "Da bin ich total fokussiert. Dann mache ich genau das, was ich mir vorher gedanklich zurechtgelegt habe", sagt Dolderer.