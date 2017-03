Eishockey | Adler Mannheim Mit Heimstärke in Spiel sieben

Trotz der Aufholjagd standen die Adler Mannheim nach Spiel sechs gegen die Eisbären Berlin als Verlierer da. Im heutigen Entscheidungsspiel bauen die Adler jetzt auf den Heimvorteil.

Die Adler Spieler um Torschütze Matthias Plachta (m.) bejubeln den 3:3 Ausgelichstreffer.

Nach 101 Minuten war das Spiel am Sonntag Abend entschieden. Marcel Noebels erzielte den 4:3-Entscheidungstreffer für die Eisbären Berlin. Dabei hatten die Adler Mannheim, nachdem sie einen Drei-Tore Rückstand aufgeholt haben, das Momentum eigentlich auf ihrer Seite. Entsprechend enttäuscht waren sie dann nach dem Spiel.

Trainer Sean Simpson sah im ersten Drittel eine schwache Leistung seiner Mannschaft. Die Adler wurden in der Anfangsphase von den Eisbären überrannt und lagen nach zehn Minuten bereits mit 0:3 hinten. Anschließend zeigten sie jedoch Moral. Im zweiten Durchgang waren die Adler das bessere Team und sorgten mit zwei schnellen Kontern für das 2:3. Im letzten Drittel war es dann Matthias Plachta, der die Adler mit dem 3:3 in die Verlängerung rettete. Es brauchte in der Folge drei Extraperioden für das entscheidende Tor zugunsten der Eisbären Berlin.

Heimserie spricht für Adler Mannheim

Die Entscheidung der Serie wurde damit auf Spiel sieben verschoben. Dort haben die Adler mit dem Heimrecht dann alle Trümpfe in der Hand. In bisher neun Spielen der beiden Teams (inklusive Playoffs) in dieser Saison konnte sich immer die Heimmannschaft durchsetzen. Nach dem Gesetz der Serie müssten die Mannheimer also gewinnen und mit ihren Fans im Rücken den Halbfinaleinzug perfekt machen. Die letzten beiden Spiele waren ausverkauft und auch für Spiel sieben wird mit einer vollen SAP-Arena gerechnet.

Eisbären hätten vermieden werden können

Damit diese Serie hält müsste allerdings eine andere Serie gebrochen werden. In den drei Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in den Playoffs in den Jahren 2005, 2009 und 2012 konnten sich jeweils die Berliner durchsetzen. Die Eisbären wissen also, wie man Mannheim besiegt. Die Adler hätten das Duell gegen Berlin allerdings auch vermeiden können. Bis zum letzten Spieltag der regulären Saison standen die Mannheimer auf Platz eins, haben diesen allerdings mit einer Niederlage gegen die Straubing Tigers an EHC Red Bull München abgegeben. Als Spitzenreiter hätten es die Adler mit den Fischtown Penguins zu tun bekommen. Gegen den Liganeuling aus Bremerhaven konnten die Mannheimer alle fünf Partien gewinnen.

Ausgeglichene Serie