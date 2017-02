Eishockey | Adler Mannheim Die Mannschaft der Stunde

Die Adler Mannheim sind wieder an der Spitze. Die Playoffs sind gesichert. Als nächstes stehen Meisterschaft und CHL-Quali an. Jetzt gilt es, die vergangene Saison vergessen zu machen.

Sinan Akdag (l.) und Brent Raedeke bejubeln den Sieg gegen München

Zehn Siege aus den letzten zehn Spielen. Platz eins in der Tabelle. Das ist die aktuelle Bilanz der Adler Mannheim. Am Freitag konnten sie erstmals diese Saison gegen den EHC Red Bull München gewinnen. Mit dem Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg zogen sie sogar an den Münchnern vorbei. Geschäftsführer Daniel Hopp ist zufrieden. "Wir wollen uns jetzt eine gute Ausgangslage für die Playoffs sichern und haben in den letzten vier Wochen den Grundstein dafür gelegt", sagt der Sinsheimer im SWR-Interview.

Die Mannheimer haben mit 100 Punkten aktuell einen Punkt Vorsprung auf München und drei Punkte auf die Drittplatzierten Kölner Haie. Diese müssen sie hinter sich lassen um sich direkt für die Champions Hockey League (CHL) zu qualifizieren. Für Daniel Hopp steht der 2. Platz in der Hauptrunde aber nicht an erster Stelle. "Wenn wir uns für die CHL qualifizieren, ist das ein schönes Beiwerk, aber das wichtigste ist die anstehende Playoff-Runde", sagt Hopp.

Wiedergutmachung für letztes Jahr

Die Mannheimer wollen dieses Jahr vor allem das schlechte Abschneiden im letzten Jahr wieder gutmachen. Damals kamen sie nicht über die Pre-Playoff-Runde hinaus und hatten es das dritte Mal seit Einführung der DEL nicht unter die besten Acht geschafft. Das kann ihnen dieses Jahr nicht passieren, denn die Playoffs sind bereits erreicht und auch die Ausgangssituation ist gut.

Mit Offensivpower und Nachwuchs zum Rekord

Daniel Richmond (l.) und Chad Kolarik nehmen den Gegner in die Zange

Wenn der Positivtrend anhält, könnte das am Ende der Saison die Meisterschaft bedeuten. Das wäre dann der siebte DEL-Titel für die Adler. Damit würden sie mit Rekordmeister Eisbären Berlin gleichziehen. Die Stärke der Adler ist ihre Offensive. Mit 174 Toren in 49 Spielen hat nur der Verfolger aus München mehr Tore erzielt. Topscorer der Mannheimer ist Chad Kolarik mit 25 Toren. Er belegt damit Platz zwei in der Torjägerliste.

Ein weiterer Grund für den Erfolg der Adler ist die gute Jugendarbeit. Die Jungadler Mannheim sind Rekordmeister der deutschen Nachwuchsliga und bringen jedes Jahr viele Talente hervor. Die Jugendarbeit ist dem Geschäftsführer wichtig. "Seit über 17 Jahren ist das ganze Nachwuchskonzept ein essentieller Teil unseres Clubs. Wir wollen damit dem deutschen Eishockey und unserer eigenen Profimannschaft helfen", sagt Hopp stolz.

Shoppingtour in den Staaten

Der Geschäftsführer der Adler konnte die letzten Spiele der Siegesserie nur auf dem Fernseher im Hotel verfolgen. Er befindet sich bis Mitte nächster Woche in den USA und sieht sich dort nach Spielern um. "Wir schauen uns hier ein paar Spiele der American Hockey League (AHL) an und machen unsere Hausaufgaben für die Zukunft", sagt Daniel Hopp. Für den Start der Playoffs ist er dann wieder zurück in Deutschland.

Hopp ist immer noch leidenschaftlicher Fan

Daniel Hopp (o.r.) fiebert bei jedem Spiel seiner Adler mit. Hier u.a. mit Vater Dietmar (u.l.)

Der 37-jährige ist der Vater des Erfolgs. Dank des Geldes von Vater Dietmar konnte 1998 die Insolvenz vermieden werden. 2002 übernahm Daniel Hopp die Planung für den Bau der SAP-Arena und später auch die Führung der Adler. Seither schreiben sie schwarze Zahlen. Zusätzlich ist er auch Gesellschafter bei den Rhein-Neckar-Löwen und seit 2014 auch Vizepräsident des DEB.