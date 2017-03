3. Liga | DFB VfR Aalen wehrt sich gegen den Punktabzug

Der finanziell strauchelnde Drittligist VfR Aalen will sich gegen den Abzug von neun Punkten durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wehren. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der VfR Aalen werde gegen die DFB-Entscheidung Widerspruch einlegen. Gemeinsam mit dem Rechtsbeistand hätten die Verantwortlichen die Begründung des DFB geprüft und sich zum Einspruch entschlossen. Am vergangenen Freitag hatte der DFB die Strafe mit den Vorschriften in der Spielordnung erklärt. Bis Ende der Woche hat der VfR Zeit, gegen die Entscheidung vorzugehen.

Durch den Punktabzug ist Aalen in der 3. Liga abgerutscht und liegt mit vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang auf dem 16. Tabellenplatz. Sollte der Widerspruch Erfolg haben und der Punktabzug zurückgenommen werden, klopft der VfR sogar an die Aufstiegsplätze an. Zuletzt gab es zwei Siege nacheinander für die Aalener. Der Club, der 2015 aus der 2. Bundesliga abgestiegen war, hatte den Insolvenzantrag aufgrund von Schulden-Altlasten gestellt.