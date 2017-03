3. Liga | 29. Spieltag Großaspach und Aalen kassieren Niederlagen

In Großaspach erzielte FSV-Angreifer Ronny König in der 25. Minute die Führung für den FSV Zwickau. Die SG Sonnenhof Großaspach konnte nicht an ihre zuletzt guten Leistungen anknüpfen, kam aber trotzdem durch Nicolas Jüllich in der 75. Minute zum Ausgleich. Doch nur vier Minuten später traf König zum Endstand und sorgte somit für die Heimpleite der Großaspacher. Die SGS liegt mit 40 Zählern auf Rang zehn - der Kontakt zum oberen Tabellendrittel ist durch die Niederlage erst einmal abgerissen.

Der VfR Aalen erwischte bei Preußen Münster einen guten Start und ging bereits in der siebten Minute durch Maximilian Weizmüller in Führung. Die Freude bei den Gästen währte allerdings nur kurz, denn bereits in der 13. Minute kamen die Preußen durch Martin Kobylanski zum Ausgleich. Jeron Al-Haizaimeh brachte dann in der 62. Minute die Hausherren in Führung - gleichzeitig der Endstand.