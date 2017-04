2. Bundesliga | VfB Stuttgart Der VfB Stuttgart will wieder in die Spur finden

Der VfB Stuttgart will wieder in die Spur finden

Am Mittwoch geht es für den VfB in die Allianz Arena zu 1860 München. Für die Favoritenrolle des VfB beim Tabellenzwölften spricht nicht nur der Abstand von 19 Punkten zwischen beiden Vereinen. Die Stuttgarter haben mit dem Gewinn von 21 Punkten in gegnerischen Stadien die erfolgreichste Mannschaft der Liga. Allerdings konnte 1860 München die beiden vergangenen Spiele gegen die Würzburger Kickers und Fortuna Düsseldorf gewinnen. Hannes Wolf musste sich mit einer Niederlage gegen Greuther Fürth und einem Unentschieden gegen Dynamo Dresden begnügen.

Verzichten muss der VfB auf Carlos Mané. Der portugiesische Flügelstürmer hatte sich kurz vor dem Abpfiff gegen Dresden eine Verletzung am Knie zugezogen. "Was es genau ist, muss noch abgeklärt werden. Es sieht aber nicht ganz so gut aus", sagt Wolf. Auch der Einsatz von Florian Klein, der die letzten Spiele verletzt pausierte, ist noch offen. Gelobt wurde Ebenezer Ofori, der gegen Dresden erstmals in der Startformation stand. Das Fragezeichen hinter dem Namen Alexandru Maxim wollte VfB-Trainer Hannes Wolf nicht auflösen. "Eine Option ist er auf jeden Fall", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Anschließend äußerte er sich eher zurückhaltend über einen möglichen Einsatz des Rumänen.