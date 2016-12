2. Bundesliga | VfB Stuttgart Wohin führt der Weg des VfB Stuttgart?

Dieser Weg wird steinig und schwer? Nicht unbedingt, wenn das Team des VfB Stuttgart mit Trainer Hannes Wolf die entscheidende Haltung und Taktik findet. Und sich gezielt verstärkt.

VfB-Trainer Hannes Wolf (l.) und Manager Jan Schindelmeiser basteln am Aufstiegs-Plan

Mit individuellen Trainingsplänen wurden die Spieler des VfB Stuttgart in die Weihnachtsferien geschickt. Spätestens am 3. Januar müssen sich alle wieder in Bad Cannstatt eingefunden haben. Das Ziel für 2017 lautet nach wie vor: sofortiger Wiederaufstieg. Trotzdem wurde nach der 0:3-Niederlage gegen Würzburg schleunigst wieder tief gestapelt.

So hätte Sportdirektor Jan Schindelmeiser "sofort eingeschlagen", wenn ihm jemand Tabellenplatz drei vor der Winterpause zugesichert hätte. Klingt so ein Aufsteiger? Oder glauben nur die 50.000 Anhänger, die pro Heimspiel ins Stadion kommen, tatsächlich an die ausgerufene Mission?

Es fehlt ein Stamm-Spielsystem

Zugegeben: Wer gerade mal zwei Punkte entfernt von Eintracht Braunschweig und der Tabellenspitze ist, ist immer noch akut aufstiegsverdächtig. Doch trotz des Potenzials im Kader und des finanziellen Backgrounds dominiert die Mannschaft die 2. Liga nicht. Was dem VfB zu fehlen scheint, ist ein Stamm-Spielsystem. Gegen Würzburg wirkte die Mannschaft zuletzt nicht lustlos, sondern eher verwirrt. Das Hin und Her zwischen 3er-, 4er- und 5er-Kette brachte wenig Ruhe in die Abläufe. Fehlpässe häuften sich, es fehlte die Abstimmung untereinander und viele Spieler wirkten, als seien sie zur falschen Zeit am falschen Ort.

Keine Trainerdiskussion am Neckar

Nach Angaben von Sportdirektor Schindelmeiser ist Hannes Wolf nach jedem Spiel sehr selbstkritisch. Ganz besonders nach den beiden Niederlagen vor der Winterpause. Die Verantwortlichen des VfB sehen aber trotz der Mini-Krise keinen Grund, an den Qualitäten des 35-Jährigen zu zweifeln. Er ist der Mann, mit dem der Verein perspektivisch weiterdenken will, der hart aber ehrlich ist ("Gruseliges Spiel gegen Hannover") und junge Spieler formen kann.

Verstärkung gesucht

Sommer-Neuzugang Simon Terodde überzeugte beim VfB mit 11 Toren in 15 Liga-Spielen

Spannend bleibt, mit wem sich der VfB Stuttgart noch verstärkt. Sportchef Schindelmeiser kündigte vor Weihnachten personelle Veränderungen im Kader an. Mit Julian Green verpflichtete er einen Offensivspieler vom FC Bayern München, der neben Simon Terodde den VfB-Angriff mit seiner Wendigkeit verstärken soll. Ob Stürmer Daniel Ginczek im weiteren Saisonverlauf eine größere Rolle spielen kann, ist aufgrund seiner Verletzungs-Historie mehr als fraglich.

Zudem kündigt sich der Abgang des Rumänen Alexandru Maxim an. Unter allen VfB-Trainern hat es Maxim nicht zum Stammspieler gebracht. Auch unter Hannes Wolf kommt der Spielmacher nicht regelmäßig von Beginn an zum Einsatz. Im Mittelfeld der Stuttgarter herrscht also noch Bedarf. Ein Typ Khedira wird gesucht. Einer, der als Staubsauger hinten alles wegräumt und nach vorne die Bälle verteilt.

Shoppen auf dem Transfermarkt

Am 1. Januar öffnet das Transfer-Fenster. Und Gerüchte finden sich bereits im Netz auf transfermarkt.de. So wird gemunkelt, dass Linksverteidiger Racine Coly vom italienischen Zweitligisten Brescia Calcio (Serie B) zum VfB wechseln könnte. Der 21-jährige Senegalese hat nach Angaben des Portals einen Marktwert von 1,2 Millionen Euro. Er könnte mögliche Abgänge wie Philip Heise oder Stephen Sama kompensieren, die hochgelobt in der Versenkung verschwanden.