2. Bundesliga | Transfermarkt Wintersale in der 2. Bundesliga

Wintersale in der 2. Bundesliga

In der 2. Bundesliga werden seit gestern wieder Spieler ge- und verkauft. Das Transferfenster ist offen. Auch einige Südwestvereine müssen dringend handeln.

Die größte Baustelle in Sachen "Kaderplanung" gibt es momentan beim Karlsruher SC. Sportdirektor Oliver Kreuzer muss seinem neuen Trainer Mirko Slomka das passende Personal liefern - angesichts schmaler Kassen kein leichtes Unterfangen. Wunschtransfers wie Marco Terrazzino (bleibt lieber bei 1899 Hoffenheim) und Andre Hoffmann (wechselt wohl zu Fortuna Düsseldorf) drohen zu platzen.

Bliebe noch die Personalie Jonas Meffert. Aktuell steht er beim SC Freiburg unter Vertrag, kommt dort aber nicht zum Zug. Der KSC liebäugelt angeblich mit einer Rückkehr des 22-Jährigen in den Wildpark. Diese Personalie dürfte aber nicht billig zu haben sein: Meffert hat vor dieser Saison bei den Freiburgern einen langfristigen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

In Kaiserslautern musste Sportdirektor Uwe Stöver nach dem überraschenden Rücktritt von Tayfun Korkut zunächst einen neuer Trainer finden. Mit Ex-Damstadt-Trainer Norbert Meier konnte ein erfahrener Trainer verpflichtet werden, der für sein neues Team sicherlich die ein oder andere Verpflichtung im Hinterkopf haben wird.

Neuverpflichtungen in der Winterpause sind laut Stöver durchaus möglich. "Wir sind handlungsfähig und könnten, wenn wir müssten, noch einen Spieler transferieren." Gerade offensiv gibt es bei den Pfälzern noch Bedarf. Mit elf Treffern hat Kaiserslautern zusammen mit Schlusslicht St. Pauli und dem KSC die wenigsten Tore in der 2. Bundesliga erzielt.

Am Geld für die notwendigen Transfers sollte es beim VfB nicht scheitern. Sicher ist wohl nur, dass drei Spieler vor dem Absprung stehen: Innenverteidiger Stephen Sama, Stürmer Borys Tashchy und Linksverteidiger Philip Heise verlassen die Schwaben wohl noch. VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser kündigte im Kicker allerdings zuletzt an, keine "halbgaren Lösungen" zu suchen.

So oder so gilt: Bis zum 31. Januar haben alle Teams noch die Gelegenheit, auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Die heiße Phase hat also gerade erst begonnen.