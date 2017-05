2. Bundesliga | VfB Stuttgart Wenn der Ausnahmezustand naht

Der Aufstieg des VfB Stuttgart ist nur noch Formsache. Für die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus reicht am Sonntag ein Punkt. Auch wenn Würzburg bei den Schwaben schlechte Erinnerungen weckt.

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Auch am Sonntag? Oder spielen die Würzburger Kickers doch noch den Partycrasher?

Vor dem letzten Spieltag der Rückrunde könnten die Vorzeichen gegensätzlicher nicht sein: Es ist das Duell Aufstiegsfavorit gegen Abstiegskandidat. Und es bedarf einem Fußballwunder, dass der VfB Stuttgart bei seiner "Mission Aufstieg" noch scheitert.

Beim ersten Spiel gegen Würzburg sah das noch anders aus. Denn der letzte Hinrunden-Spieltag verkam für den VfB Stuttgart zum Debakel: 0:3 - und das beim Aufsteiger aus Würzburg. Während die Kickers vom "Wunder von Bernd" in Anspielung auf Trainer Bernd Hollerbach sprachen, kassierten Hannes Wolf und sein VfB zum ungünstigsten Zeitpunkt einen gehörigen Dämpfer. Würzburg katapultierte sich sensationell auf den sechsten Platz, Stuttgart rutschte zur Winterpause noch auf den Relegationsplatz.

Debakel mit Signalwirkung

Eine unschöne Bescherung vor Weihnachten für die Schwaben, die jedoch Signalwirkung hatte, wie Trainer Hannes Wolf am Freitag erklärte: "Es hat dazu geführt, dass wir mit viel Demut in die Wintervorbereitung gegangen sind und dass wir ganz genau wussten, was passiert, wenn wir nicht auf unserem Top-Level sind."

0:28 min Mehr Info Fußball | VfB Stuttgart "Ich hoffe schon, dass sie irgendwann Respekt bekommen" Hannes Wolf, Trainer des VfB Stuttgart, schätzt den Gegner, die Würzburger Kickers, ein.

Zehn Rückrunden-Siege vs. null Rückrunden-Siege

Um den Abstieg zu verhindern, braucht Würzburg dringend einen Sieg in der Mercedes-Benz Arena. Nach der überragenden Hinrunde hat der Aufsteiger in der Rückrunde noch keinen einzigen Dreier gesammelt. Kein Sieg, neun Niederlagen, sieben Unentschieden - so lautet die ernüchternde Bilanz der Unterfranken. Der VfB auf der anderen Seite fuhr schon zehn Siege ein, geht mit einer glänzenden Ausgangsposition ins letzte Saisonspiel.

Es sollte für die Schwaben am Sonntag tatsächlich der berühmte Selbstläufer werden. Ob man die 2. Bundesliga als Tabellenerster oder -zweiter verlässt, hat für Trainer Hannes Wolf durchaus Bedeutung.

0:29 min Mehr Info Fußball | VfB Stuttgart "Wir wollen die Liga gewinnen!" Hannes Wolf, Trainer VfB Stuttgart, hofft auf einen erfolgreichen Saisonabschluss am Sonntag gegen die Würzburger Kickers.

"Wir wollen die Liga gewinnen"

"Als Tabellenerster aufzusteigen und die Schale zu bekommen, einen Titel zu holen - das ist ein sehr großes Ziel", sagte Hannes Wolf. "Es ist für uns alle ein besonderes Spiel, auch für die Spieler. Was die Jungs so reden und was ich mitkriege, sagen alle, das ist mit das Größte, was sie bisher erlebt haben - von der Bedeutung des Spiels, von der Aufmerksamkeit." Daher wolle man "die Liga gewinnen".

Mehr Zuschauer als im Meisterjahr

Unterstützende Wirkung sollen - wie schon die ganze Saison - die Fans haben. "Die Zuschauer haben uns so getragen in dieser Saison", sprach Wolf den VfB-Fans nochmal seinen Dank aus. Fast unglaublich: in dieser Saison kommt Stuttgart auf einen Zuschauerschnitt von 50.700. Das sind mehr als in der Meistersaison 2007 (46.100).

Am Sonntag zählt es. Der finale Schritt zurück Richtung Bundesliga. Ein erneuter Leistungseinbruch gegen Würzburg scheint äußert unwahrscheinlich. Der endgültige Aufstieg als Tabellenerster dürfte für den VfB tatsächlich nur noch reine Formsache sein.