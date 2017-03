2. Bundesliga | VfB Stuttgart VfB Stuttgart holt glücklichen Punkt

Trotz einer Halbzeit in Unterzahl hat sich der VfB Stuttgart einen Punkt bei Eintracht Braunschweig erkämpft. Nach einer frühen Führung brachten sich die Schwaben selbst in die Bredouille.

Carlos Mané brachte den VfB Stuttgart früh mit 1:0 in Führung

Sechs Punkte Vorsprung auf Platz zwei - das war das angepeilte Ziel. Und der VfB Stuttgart hat Eintracht Braunschweig vom Anpfiff gehörig unter Druck gesetzt - und zu Fehlern gezwungen. Eintracht-Verteidiger Ken Reichelt patzte als erstes: Mit einem viel zu kurzen Rückpass legte der 30-Jährige dem heranstürmenden Carlos Mané bereits in der 3. Spielminute das frühe 1:0 auf. Ein Traumstart, der dem VfB Stuttgart das nötige Selbstvertrauen und die nötige Ruhe für die restlichen 87. Minuten geben würde.

Falsch gedacht: Denn nach der schnellen Führung gingen es die Stuttgarter viel zu ruhig und vor allem viel zu zurückhaltend an. Nach vorne spielten sie zwar gefällig weiter und kamen zu Chancen - etwa durch Timo Baumgartl (15.) oder Berkay Öczan (25.). Aber in der Rückwärtsbewegung waren die Spieler von Trainer Hannes Wolf viel zu passiv und ließen Eintracht Braunschweig viel zu viel Platz.

Das wurde noch vor der Pause bestraft: Nach einem überflüssigen Foul von Emiliano Insua an Hendrick Zuck zeigte Schiedsrichter Benjamin Brand das erste mal auf den Punkt (32.). Doch Mirko Boland scheiterte an VfB-Torhüter Mitch Langerak. Nur zehn Minuten später riss der bereits verwarnte VfB-Verteidiger Marcin Kaminski Eintracht-Angreifer Christoffer Nyman im Strafraum um. Schiedsrichter Brand zeigte erneut auf den Punkt und Kaminski die Gelb-Rote Karte. Ken Reichel machte seinen Patzer wieder gut und verwandelte zum 1:1.

In der zweiten Halbzeit stellte Wolf um und schickte Christian Gentner in die Innenverteidigung. Mit einem Mann weniger beschränkte sich der VfB jedoch aufs Kontern. Auch die Platzherren fanden auf dem regendurchweichten Rasen nicht die nötigen spielerischen Mittel. So verflachte das Spiel und abgesehen von ein paar Verlegenheitsschüssen erspielten sich beide Mannschaft kaum nennenswerte Chancen.