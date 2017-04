2. Bundesliga | VfB Stuttgart VfB schlägt Union im Aufstiegsduell klar

Big point für den VfB Stuttgart: Im Topspiel der 2. Bundesliga setzten sich die Schwaben nach einer starken Leistung völlig verdient mit 3:1 (2:0) gegen Verfolger Union Berlin durch und dürfen weiter vom Aufstieg träumen.

Gleich zappelt der Freistoß von Alexandru Maxim (li.) im Berliner Netz

Der VfB startete stark in das Spiel und übte von Beginn an Druck aus, allein ein Tor wollte zunächst nicht fallen. Die erste Chance für die Hausherren hatte Alexandru Maxim, dessen Schuss aus 18 Metern nur knapp das Berliner Tor verfehlte (6. Minute). Nur 30 Sekunden später wurde VfB-Linksaußen Takuma Asano durch Union-Verteidiger Michael Parensen in allerletzter Sekunde am Abschluss aus zentraler Position gehindert. In der 17. Minute scheiterte Josip Brekalo nach einer tollen Stuttgarter Kombination am stark parierenden Union-Keeper Daniel Mesenhöfer, nur 90 Sekunden später verzog der junge Kroate knapp.

Maxim bricht den Bann

Nach knapp zwanzig Minuten fand der Hauptstadtklub dann auch besser in die Partie und hatte die ersten gefährlichen Abschlüsse. Die größte Chance vergab dabei Angreifer Sebastian Polter (26. Minute), der einen Kopfball aus fünf Metern unbedrängt ganz knapp am Stuttgarter Tor vorbeisetzte. Nur drei Minuten später dann die Führung für den VfB: Spielmacher Maxim verwandelte einen Freistoß aus 22 Metern direkt. Der Rumäne schoss dabei platziert in die Torwartecke - Union-Keeper Mesenhöfer war noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr um den Pfosten lenken.

Terodde veredelt herrlichen Konter

Wiederum nur vier Minuten später erhöhte VfB-Toptorjäger Simon Terodde auf 2:0 (33.). Der Angreifer schloss einen herrlichen Konter über Ebenezer Ofori und Brekalo eiskalt ab - sein 20. Saisontreffer. In der 39. Minute war dann wieder Asano an der Reihe - der Japaner verzog jedoch knapp. So ging es mit einem hochverdienten 2:0 für den VfB in die Pause.

Beide Teams kamen unverändert aus der Pause. Die erste Chance hatte wieder der VfB durch Christian Gentner, doch der Kapitän der Schwaben verzog knapp (51.). Wie aus dem Nichts fiel dann wenig später der Anschlusstreffer. Polter setzte sich im Luftduell gegen Stuttgarts Abwehrchef Timo Baumgartl durch und ließ VfB-Keeper Mitch Langerak mit seinem Kopfball keine Abwehrchance (57.). Direkt im Anschluss hatte Brekalo die Riesenchance, den alten Abstand wieder herzustellen, doch der 18-Jährige verzog freistehend.

Ginczek trifft als Joker

Für den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung sorgte dann der kurz zuvor eingewechselte Daniel Ginczek (68.). Zuvor hatte der VfB-Joker Berlins Innenverteidiger Toni Leistner den Ball abgenommen, wurde im Anschluss von Terodde bedient und schob den Ball an Mesenhöfer vorbei ins Berliner Tor. Direkt danach hätten erneut Ginczek, Gentner und Matthias Zimmermann für den Tabellenführer der 2. Bundesliga weiter erhöhen können.

Am Ende blieb es beim völlig verdienten Stuttgarter Erfolg. Bis auf wenige kurze Schwächephasen beherrschte der VfB den Gast, war zweikampfstärker und kombinationssicherer als die Eisernen. Die Elf von Trainer Hannes Wolf zeigte eine ihrer besten Saisonleistungen und darf optimistisch in die letzten vier Spiele gehen.