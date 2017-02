2. Bundesliga | Tabellenspitze VfB erobert Tabellenspitze

Chance genutzt! Während Braunschweig und Hannover am Wochenende patzten, nutzte der VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf seine Chance. Dank der Tore von Simon Terodde (13.) und Neuzugang Julian Green (20.) eroberten die Schwaben die Tabellenspitze. Der Vorsprung auf die Verfolger Hannover 96 und Eintracht Braunschweig beträgt nun drei Punkte. Düsseldorf versinkt nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie dagegen immer mehr im Mittelmaß.

Auch in Stuttgart ließ sich das seit Ende November torlose Team von Trainer Friedhelm Funkel von Beginn an in die Defensive drücken. Der VfB startete hellwach in die Partie, was die ohnehin schon verunsicherte Fortuna zusätzlich in Bedrängnis brachte. Nicht eine Chance spielte sich der Gast im ersten Durchgang heraus, die Schwaben nutzten ihre Gelegenheiten dagegen eiskalt aus.