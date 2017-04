2. Bundesliga | VfB Stuttgart VfB empfängt Union zum Aufstiegsduell

Auch in diesem Jahr hat der VfB gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) eine Typisierungsaktion gegen Blutkrebs durchgeführt. Um ein großes Publikum anzusprechen, werden die VfB-Spieler am Montagabend anstelle des Hauptsponsors das DKMS-Logo auf dem Brustring tragen. Die Organisation registriert potenzielle Stammzellenspender. Wer möchte, kann sich am Montag im Bereich der Untertürkheimer Kurve typisieren lassen. Unter den Einlaufkindern vor der Partie gegen Berlin sind zudem von Blutkrebs geheilte Patienten mit ihren Geschwistern.