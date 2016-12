2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Trainer mit Mut gesucht

Als Korkut-Nachfolger sind so einige Namen im Gespräch. Neben den "alten FCKlern" Ciriaco Sforza, Jeff Strasser und Bruno Labbadia werden auch die kürzlich entlassenen Andre Breitenreiter, Norbert Meier, Dirk Schuster oder Jos Luhukay genannt. Am wahrscheinlichsten ist jedoch eine Verpflichtung von Stefan Ruthenbeck oder Sven Demandt. In Fürth hat Ruthenbeck gezeigt, dass er zweite Liga kann, und wäre wohl am ehesten finanziell machbar für die Pfälzer. Demandt hat eine gemeinsame Spielervergangenheit mit Stöver in Mainz und ist bei Rot-Weiss Essen in der Regionalliga tätig, was jedoch ein lösbares Problem sein sollte.