2. Bundesliga | VfB Stuttgart Terodde schießt den VfB in Bielefeld zum Sieg

Der VfB Stuttgart gewann im Montagsspiel der 2. Bundesliga bei Arminia Bielefeld mit 3:2 (0:1) und behält damit die Tabellenführung. Held des Abends war einmal mehr Torjäger Simon Terodde.

Simon Terodde (2. von rechts) wird von seinen Teamkollegen zu seinem Treffer zum 2:1 für den VfB Stuttgart beglückwünscht

Der VfB begann in Bielefeld gut und war zunächst überlegen. Trotzdem geriet Stuttgart zum fünften Mal in den letzten sechs Spielen mit 0:1 in Rückstand. Mit Christoph Hemlein traf ausgerechnet ein früherer VfBler zum 1:0 für die Hausherren (15. Minute).

VfB durch den Rückstand beeindruckt

Stuttgart zeigte sich durch den Rückstand beeindruckt und ließ sich in der Folge von kämpferischen Arminen etwas den Schneid abkaufen. Bis auf eine Freistoßchance durch Alexandru Maxim (18.) hatten die Schwaben zunächst keine Gelegenheiten mehr. So ging es mit einem verdienten 1:0 für Bielefeld in die Pause.

Doppelschlag nach der Pause

VfB-Trainer Hannes Wolf reagierte auf die schwache Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten und brachte zur Pause Anto Grgic für Berkay Özcan. In der zweiten Halbzeit waren nur wenige Minuten gespielt, als Arminia-Keeper Daniel Davari den Ball außerhalb des eigenen Strafraums genau in die Füße von Maxim spielte, der aus rund 40 Metern direkt ins verwaiste Bielefelder Tor traf (51.). Ein echtes Traum-Tor des Rumänen. Nur 148 Sekunden später war VfB-Torjäger Simon Terodde nach einem tollen Dribbling zur Stelle und erhöhte auf 2:1 für Stuttgart.

Bielefeld antwortete auf den Doppelschlag mit wütenden Angriffen. In der 60. Minute hatten die Ostwestfalen bei einem Freistoß aus 18 Metern die große Chance zum Ausgleich, doch VfB-Torhüter Mitch Langerak parierte glänzend gegen Hemlein. In der 65. Minute kam Arminia-Stürmer Fabian Klos im Strafraum der Stuttgarter frei zum Abschluss, schoss jedoch am Tor vorbei.

Yabo trifft zum Ausgleich

Nur eine Minute später war erneut Langerak gegen Hemlein zur Stelle. In der 74. Minute fiel dann schließlich der verdiente Ausgleich. Hemlein scheiterte einmal mehr an Langerak, den Abpraller verwertete der frühere Karlsruher Reinhold Yabo zum 2:2-Ausgleich.

Terodde zeigt sich eiskalt

In der 80. Minute war dann wieder der VfB an der Reihe, doch Terodde schoss nach Pass des eingewechselten Daniel Ginczek knapp am Bielefelder Tor vorbei. In der turbulenten Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg - mit dem besseren Ende für Stuttgart. Nach Pass von Ginczek war erneut Stürmer Terodde zur Stelle und traf per Heber aus spitzem Winkel zum 3:2 in der vorletzten Minute - sein 19. Saisontor.

Der VfB steht nun mit 57 Punkten aus 29 Spielen weiter auf Platz eins und erwartet nächste Woche den Dritten Union Berlin zum Topspiel. Bielefeld liegt mit 30 Punkten auf dem 17. Rang.

