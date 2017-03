2. Bundesliga | VfB Stuttgart Terodde ist bereit für Braunschweig

Nach einer turbulenten Woche tritt der VfB Stuttgart am Montagabend (20:15 Uhr) zum Topspiel bei Eintracht Braunschweig an. VfB-Torjäger Simon Terodde ist rechtzeitig fit.

Mit Spezial-Maske ist Simon Terodde in Braunschweig einsatzbereit

15 Tore in 20 Liga-Spielen - Simon Terodde ist die personifizierte Torgefahr beim VfB Stuttgart. Sein Gespür für den richtigen Laufweg ist herausragend, seine Coolness vor dem Tor beeindruckend. Doch dann bekam der Tor-Riecher des Top-Stürmers einen Knacks.

Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0) brach sich Terodde die Nase. Aber der aktuell beste Stürmer der 2. Bundesliga ist hart im Nehmen. Nach einer Operation am Mittwoch und insgesamt nur vier Tagen Pause trainierte der 29-Jährige am Freitag schon wieder voll mit. Möglich machte das eine Spezial-Maske, die das Gesicht des Angreifers schützen soll.

Für VfB-Trainer Hannes Wolf ist Terodde in jedem Fall eine Option für das Spiel in Braunschweig. Der Stuttgarter Coach ließ aber offen, ob Terodde von Beginn an auflaufen oder als Joker von der Bank kommen soll.