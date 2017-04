2. Bundesliga | SV Sandhausen SVS holt wichtigen Punkt bei 1860 München

Markus Karl hat dem SV Sandhausen mit seinem Tor zum 1:1 einen Punkt bei 1860 München beschert. Dennoch ist die Lage des SVS in der 2. Bundesliga weiter kritisch.

Für den SV Sandhausen war es bereits das zehnte sieglose Spiel nacheinander. Durch das Unentschieden konnte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak jedoch verhindern, dass der Gegner aus München in der Tabelle an den Sandhäusern vorbeiziehen konnte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Münchens Defensiv-Mann Kai Bülow (45.+1) per Kopf die Führung nach einem Freistoß von Michael Liendl. Sandhausens Markus Karl (82.) glückte der späte Ausgleich - ebenfalls nach einem Freistoß und ebenfalls per Kopf.