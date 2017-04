2. Liga | VfB - KSC Stuttgart gewinnt das Randale-Derby

Der VfB Stuttgart gewann ein hitziges Baden-Württemberg gegen den Karlsruher SC mit 2:0. Takuma Asano war der Held des Nachmittags. Allerdings wurde das Spiel mehrmals unterbrochen.

Takuma Asano jubelt mit Simon Terodde über seinen Treffer zum 1:0

Es gab mal wieder Feinstaub-Alarm in Stuttgart, denn schon vor dem Baden-Württemberg-Derby war die Luft in Bad Cannstatt zum Schneiden dick. Die Fan-Gruppen des VfB Stuttgart und des Karlsruher SC folgten den sorgsam eingeübten Ritualen und marschierten - jeweils getrennt voneinander - in Gruppen zum Stadion. Bis zum Anpfiff blieb auch alles weitgehend friedlich.

Für die Spieler beider Teams ging es freilich um weit mehr, als dumme Kommentare von den Arbeitskollegen am nächsten Morgen. Der VfB Stuttgart wollte nach fünf sieglosen Spielen in Folge mal wieder die eigenen Aufstiegsambitionen unterstreichen, der Karlsruher SC wollte unter dem neuen Trainer Marc-Patrick Meister zeigen, dass der Klub noch lebt. Allerdings verpasste Takuma Asano den Hoffnungen der Karlsruher zwei herbe Dämpfer: In der 27. Minute nach einem weiten Ball von Christian Gentner, in der 61. Minute nach einem Abpraller von KSC-Torwart Dirk Orlishausen.

Spiel stand kurz vor dem Abbruch

Kurz vor Anpfiff der 2. Halbzeit zündeln vermummte KSC Fans mit bengalischen Feuern

Dass die beiden Teams bei Asanos zweitem Tor überhaupt noch auf dem Platz stehen würden, war jedoch eine Weile fraglich. Denn nachdem einige vermummte KSC-Fans bereits jeweils zu Beginn der beiden Hälften mit Feuerwerk hantierten, schickte Schiedsrichter Christian Dingert die Spieler zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder zurück in die Kabine. Die Ansage der Deutschen Fußball Liga (DFL) war eindeutig: Noch eine weitere Unterbrechung und das Spiel wird abgebrochen.

Doch nach dieser Ansage konnten Stuttgart und Karlsruher das Spiel beenden. Das änderte jedoch nichts am Spiel-Verlauf. Der VfB Stuttgart ist nach dem Sieg mit 54 Punkten zurück an der Tabellenspitze. Für den Karlsruher SC wird es nach der Niederlage ganz eng: Der Tabellen-Letzte muss in den letzten sechs Spielen noch acht Punkte auf den Relegationsplatz und sogar zehn Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz aufholen.