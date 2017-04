2. Bundesliga | Karlsruher SC Steht der Stadion-Neubau vor dem Aus?

Es mehren sich die Stimmen, den geplanten Stadion Neubau zu begraben, angesichts der sportlichen Misere. Also kein nagelneues Wildparkstadion an der Stelle wo jetzt das Alte noch steht. Mathias Zurawski beantwortet die wichtigsten Fragen.

Das neue Wildpark-Stadion soll erst 2020 fertig gestellt werden

Kann es denn sein, dass dieses über einhundert Millionen Euro teure Stadion Projekt am Ende echt noch kippt?

„Ja das kann natürlich sein, aber die offizielle Aussage ist klipp und klar, dieser Stadionbau kommt, betont Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup auch in der dritten Liga. Der Gemeinderat hat ja entschieden. Dazu muss man nochmal sagen, dieses Stadion wird vollständig von der Stadt vorfinanziert, aber tatsächlich werden die kritischen Stimmen von Bürgern in der Stadt immer lauter, die zweifeln, dass der KSC zurückzahlen kann und wenn die öffentliche Meinung kippt dann könnte das ganze Projekt doch noch scheitern.“

Und wie würde es scheitern?

„Es geht um die politischen Mehrheiten in der Stadt. Der KSC ist ja nicht der Bauherr, sondern die Stadt und im Moment steht die Mehrheit im Gemeinderat. Kritik kommt von den Linken und anderen kleineren Fraktionen, auch von den Grünen. Es kommt darauf an was SPD und CDU tun. Die SPD stützt ihren SPD Oberbürgermeister Frank Mentrup und die CDU stützt Ingo Wellenreuther. Der KSC Präsident ist ja gleichzeitig CDU Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter für Karlsruhe. Wenn eine der Beiden Fraktionen ihre Position ändert, dann würde das reichen. Das Stadion ist ja sowieso nochmal Thema im Gemeinderat, wenn es um die Vergabe der Bauarbeiten geht. Das wäre ein Szenario, eine neue Debatte im Gemeinderat.

Volksabstimmungen sind ja gerade sehr "in", warum macht man in Karlsruhe über dieses Stadion nicht einfach eine Volksabstimmung?

„Darüber wurde auch schon viel diskutiert. Diesen Bürgerentscheid will die Fraktion der Linken. Sie fordert in jetzt. Sie hat ihn auch schon früher gefordert und das gab darüber auch eine Abstimmung im Gemeinderat. Die Mehrheit hat den Bürgerentscheid damals abgelehnt. Die großen Fraktionen wollten die Entscheidung eben selber in der Hand behalten und haben dann wie gesagt für das Projekt gestimmt.“

Jetzt haben wir ein Thema, dass eigentlich schon eines seit Jahrzenten ist, dass man schon ad acta gelegt hat. Jetzt kommt es plötzlich wieder hoch, eigentlich unglaublich für Karlsruhe. Nur wenn es jetzt dazu kommt, dass das Stadion erst mal nicht gebaut wird, heißt dass dann es wird aber nur auf Eis gelegt, es kommt irgendwann?