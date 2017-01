2. Bundesliga | Karlsruher SC Slomkas Team im Trainingslager

Gut gelaunt beim KSC an den Start gegangen: Mirko Slomka (Archivbild)

SWR: Herr Slomka, das erste Trainingsspiel am Montagnachmittag ist für Ihr Team ja gleich gut gelaufen: Der KSC hat gegen den Bundesligisten Werder Bremen ein achtbares Unentschieden (1:1) geholt. Aber für einen Coach im Trainingslager war das Ergebnis wahrscheinlich eher zweitrangig, oder?

Slomka: Für die Jungen ist das immer eine besondere Herausforderung, ein intensives Trainingslager mitzumachen. Sie sind Druck und Tempo nicht gewohnt, und dennoch hat zumindest einer ein wichtiges Tor zur 1:0-Führung gemacht. Valentino Vujinovic zum Beispiel zeigt in jedem Training, dass er ein großes Talent ist. Es ist eine Freude zuzuschauen, wie die jungen Spieler Freude am Training entwickeln, Freude daran haben, beste Leistung zu zeigen. - Es ist ja auch unser Job, Spaß und Freude an der Leistung zu entfachen.