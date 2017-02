2. Bundesliga | VfB Stuttgart Simon Terodde siegt auch gegen Sandhausen

Der VfB Stuttgart hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Die Igel-Taktik des SV Sandhausen ging nicht auf, denn der VfB hatte beim 2:1-Sieg einen doppelten Terodde.

Gegen den SV Sandhausen war VfB-Stuttgart-Stürmer Simon Terodde gleich zweimal erfolgreich

Gegen den SV Sandhausen Fußball zu spielen ist immer eklig. Das haben auch die Fans des VfB Stuttgart schnell erkannt. Denn die haben angesichts des langweiligen Geplänkels ihrer Mannschaft als erstaunlich leidensfähig und leidenswillig erwiesen. Denn der SV Sandhausen hatte sich eingeigelt und de VfB Stuttgart dadurch fast vollständig unter Kontrolle.

Einziger Höhepunkt bis hierhin: Eine Rakete, die VfB-Stürmer Julian Green in der 13. Minute zündete. Sein Geschoss traf jedoch nicht das Tor, sondern den Kopf Verteidiger Daniel Gordon. Der kann jedoch einstecken, wie ein Profi-Boxer, schüttelte sich kurz und spielte weiter.

Strom-Ausfall in der Sandhäuser Abwehr

Doch kurz vor das Halbzeit-Pause leistete sich die Abwehr des SV Sandhausen einen kurzen Blackout: Carlos Mané umkurvte Leart Paqarada und drang in den Strafraum ein. Mané hatte noch drei Gegenspieler vor sich, Paqarada packte trotzdem die verzweifelte Grätsche aus und foulte Mané im eigenen Sechzehner. Und dann passierte, was immer passiert, wenn Simon Terodde zum Elfmeter antritt: Tor für den VfB Stuttgart.

Stürmer-Treffen bei Sport im Dritten: Nach dem Duell sind VfB-Stürmer Daniel Ginczek und Sandhausen-Torjäger Andrew Wooten ab 22.05 Uhr zu Gast bei Sport im Dritten.

Wer jetzt dachte, dass der VfB Stuttgart in der zweiten Halbzeit Räume zu Kontern hat, weil der SV Sandhausen auf den Ausgleich drängen muss, sah sich getäuscht. Sandhausen igelte weiter. Stuttgart biss sich weiter die Zähne aus. Dann zog SVS-Trainer Kenen Kocak einen Joker aus dem Ärmel: Richard Sukuta-Pasu. Der Stürmer wurde in der 61. Minute eingewechselt, lief von der Mittellinie in den Stuttgarter Strafraum und machte den Ausgleich.

Nach dem Ausgleich wurde endlich Fußball gespielt

Danach entwickelte sich endlich ein Fußball-Spiel. Kevin Großkreutz traf in der 68. Minute nur die Latte. In der 74. lief der ehemaliger FCK-Spieler Jean Zimmer frei auf Torwart Marco Knaller zu, vergab jedoch kläglich. Auf der anderen Seite vergab Sukuta-Pasu in aussichtsreicher Position (77.)

So war es erneut Simon Terodde, der fünf Minuten vor dem Abpfiff den Schlusspunkt setzte und den VfB Stuttgart zum Sieg schoss: Mané legte den Treffer aus. So bleibt der VfB Stuttgart an der Tabellen-Spitze und hat seinen Vorsprung auf Eintracht Braunschweig auf sechs Punkte ausgebaut. Der SV Sandhausen hingegen hat die Chance verpasst, sich der Spitzengruppe anzunähern, ist mit 30 Punkten auf dem Mittelfeld-Platz aber trotzdem voll im Soll.