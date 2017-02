2. Bundesliga | SV Sandhausen Sandhausen unterliegt Eintracht Braunschweig

Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat die vierte Pflichtspiel-Niederlage nacheinander hinnehmen müssen. Gegen den Aufstiegskandidaten Eintracht Braunschweig verloren die Nordbadener am Freitagabend zum Auftakt des 22. Spieltags mit 0:1 (0:0). Mirko Boland erzielte in der 71. Minute den entscheidenden Treffer für die Niedersachsen, die zuvor noch auf ihren ersten Rückrunden-Sieg gewartet hatten.

Nach einem Freistoß von Onel Hernandez war es dann SVS-Verteidiger Tim Knipping, der den Ball an den eigenen Pfosten lenkte. Mirko Boland reagierte am schnellsten und köpfte den Ball über die Linie (71.). Schiedsrichter Sören Storks übersah in dieser Szene ein Foul des Braunschweigers Gustav Valsvik an Daniel Gordon.