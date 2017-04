2. Bundesliga | SVS - St. Pauli 0:0 Sandhausen erkämpft Punkt in Unterzahl

Sandhausen musste also die verbleibenden knapp 80 Minuten in Unterzahl bestreiten - und löste diese Aufgabe zunächst gut. Die Kocak-Elf präsentierte sich organisiert und aufmerksam, nur selten gab es klare Chancen für die Gastgeber. Eine dieser Ausnahmen war die 24. Minute: Sobota versuchte es aus der Distanz, SVS-Keeper Marco Knaller wehrte den Ball nach vorne ab und Aziz Bouhaddouz setzte den Nachschuss per Seitfallzieher an die Latte.