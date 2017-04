2. Bundesliga | VfB Stuttgart Saison-Aus für Carlos Mané

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart muss für den Rest der Saison auf Flügelstürmer Carlos Mané verzichten. Der Portugiese habe sich beim 3:3 gegen Dynamo Dresden am Sonntag am Knie verletzt, sagte Trainer Hannes Wolf am Dienstag. "Es ist auf jeden Fall so, dass er nicht spielen kann und nicht mit nach München fährt." Bei einer weiteren Untersuchung am Dienstag zeigte sich eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie.