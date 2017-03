2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Robert Glatzel wechselt nach Heidenheim

Der Stürmer kam beim FCK in dieser Saison bisher zu zehn Zweitliga-Einsätzen, in denen er vier Tore erzielte. Für die FCK-Reserve in der Regionalliga Südwest netzte der 23-Jährige in 15 Spielen zwölf mal ein. Glatzel war im Sommer 2015 von der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München auf den Betzenberg gewechselt.