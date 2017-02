2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Robert Glatzel erlöst die Roten Teufel

Als Schiedsrichter Sören Storks die Spieler des 1. FC Kaiserslautern und der Würzburger Kickers in die Halbzeitpause schickte, machten einige der 17.200 Fans ihrem Ärger Luft. Das Fritz-Walter-Stadion war zwar nicht einmal zu einem Drittel gefüllt, aber die Pfiffe konnten Trainer Norbert Meier und seine Jungs nicht überhören. Lediglich eine Chance von Kacper Przybylko, dessen Kopfball Kickers-Torwart Robert Wulnikowski in der 11. Spielminute klasse parierte, war den Fans offensichtlich zu wenig, um zufrieden zur Würstchen-Bude zu stapfen.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Roten Teufel lange zu wenig, um ihre Fans frohen Mutes nach Hause zu schicken. Vor allem im Mittelfeld ließen die Lauterer zu viel Raum, so dass Elia Soriano und Rico Benatelli ordentlich wirbeln konnten. Die beiden Kickers-Angreifer brachten die Viererkette auch ein ums andere Mal in Verlegenheit. Doch wenn der 1. FC Kaiserslautern eines kann, dann ist es kämpfen. So bissen sich die Roten Teufel zurück ins Spiel.