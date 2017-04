2. Bundesliga | Torsten Lieberknecht "Pfälzer Bub" bleibt dem VfB auf den Fersen

Bereits gegen Düsseldorf am 24. und Heidenheim am 25. Spieltag gelangen Braunschweig Erfolge in den Schlussminuten.

Der aus Haßloch in der Pfalz stammende Lieberknecht trainiert den niedersächsischen Traditionsklub seit Mai 2008. 2013 führte er die Eintracht zum Bundesliga-Aufstieg, doch Braunschweig konnte sich nur ein Jahr in der deutschen Eliteklasse halten. Trotz des Abstiegs hielten die Verantwortlichen der Löwen an ihrem Coach fest. Und auch Lieberknecht selbst hielt Braunschweig die Treue - trotz regelmäßiger Angebote anderer Klubs. So soll unter anderem der 1. FC Kaiserslautern bereits mehrfach Interesse an seinem früheren Spieler gezeigt haben.