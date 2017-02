2. Bundesliga | Tabellenspitze Nutzt der VfB die Gunst der Stunde?

Frust in Braunschweig, lange Gesichter in Hannover - die Spitzenteams aus der 2. Bundesliga sind am Wochenende den Nachweis ihrer Klasse schuldig geblieben. Somit könnte der VfB Stuttgart gegen Düsseldorf die Gunst der Stunde nutzen. Schon ein Remis im Heimspiel gegen die Fortuna Düsseldorf würde ausreichen, um an den beiden Kontrahenten vorbeiziehen.

Trainer Hannes Wolf rechnet jedoch im ersten Heimspiel des VfB Stuttgart in der Zweitliga-Rückrunde mit einer ähnlich intensiven Partie wie beim 1:0 auf St. Pauli. "Ich erwarte den Kampf genau so", sagte Wolf. "Wir wissen, dass es eine sehr große Herausforderung wird." Sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen nach der Winterpause wären zudem ein klares Zeichen im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. "Ich erwarte keine defensiven Düsseldorfer", sagte Wolf. Die Fortuna, die zehn Punkte hinter dem VfB zurück liegt, erzielte in den vergangenen vier Partien allerdings keinen Treffer.



Zum Jahresauftakt war das Team von Trainer Friedhelm Funkel 0:3 dem SV Sandhausen unterlegen, in den vergangenen fünf Partien hat die Mannschaft keinen Sieg geholt. "Wir erwarten die beste Düsseldorfer Mannschaft, die man sich vorstellen kann", sagte Wolf. Bei den Schwaben fällt Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann mit einer Knöchelverletzung aus. Als eine Alternative könnte Anto Grgic in die erste Elf rücken.