2. Bundesliga | Karlsruher SC Marc-Patrick Meister glaubt an Klassenverbleib

Der Nachfolger von Mirko Slomka als Cheftrainer des Karlsruher SC soll den Verein unabhängig vom Ausgang der Saison auch in der kommenden Spielzeit betreuen. Das unterstrich Sportdirektor Oliver Kreuzer bei der offiziellen Vorstellung von Marc-Patrick Meister am Mittwoch. "Er wird auch im Falle des Abstiegs in die 3. Liga Trainer bleiben", sagte Kreuzer. Sollte der 36-Jährige das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga noch zum Klassenverbleib führen, "dann sowieso".

Genau diesen Klassenverbleib will der neue Coach in den verbleibenden sieben Saisonspielen realisieren. "Ich glaube, dass wir das schaffen können", sagte Meister. Er weiß aber: "Die Zeit ist eng bemessen. Ganz wichtig ist, dass auch die Jungs dran glauben. Aber dafür müssen wir jetzt einen richtig guten Job machen."

Meister, der unter Vorgänger Mirko Slomka nah am Team dran war, geht die neue Herausforderung optimistisch an: "Ich habe den Vorteil, dass ich jetzt schon drei Monate mit der Mannschaft zusammen bin. Dadurch kann ich vielleicht schneller und kurzfristiger gute Ideen entwickeln", sagte der neue Coach im SWR-Interview. "Ich werde nun in alle Himmelsrichtungen überlegen und spinnen, was jetzt zur Mannschaft passt."