2. Bundesliga | Karlsruher SC Letzte Chance für Mirko Slomka?

Am Freitagabend muss der Karlsruher SC beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga antreten. Für Trainer Mirko Slomka ein Schicksalsspiel und eventuell sein letztes an der Seitenlinie der Badener.

Personell sieht es beim abstiegsbedrohten Zweitligisten schlecht aus. Zehn Spieler sind entweder verletzt oder gelbgesperrt. "Es ist eine große Herausforderung, jetzt mit so vielen Ausfällen eine richtige Formation zu finden", so Cheftrainer Slomka angesichts des ausgedünnten Kaders.

Besonders die Defensive macht Slomka sorgen, denn mit Matthias Bader, Jordi Figueras und Dennis Kempe fallen gleich drei Verteidiger aus. Mit Franck Kom und Grischa Prömel kommen noch zwei defensive Mittelfeldspieler dazu, die ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Dennoch sieht Slomka der Partie gegen Nürnberg optimistisch entgegen. "Wir wollen in Nürnberg möglichst ohne Gegentor bleiben. Wir haben zuletzt viel an der Defensive gearbeitet. Die Mannschaft hat einen guten Eindruck hinterlassen".

Für Enrico Valentini wird es zugleich ein Spiel gegen seinen alten und seinen zukünftigen Club, denn der 28-Jährige wechselt in der kommenden Saison zum 1. FC Nürnberg. Also in seine Geburtsstadt und dorthin, wo seine Karriere begann. "Ich freue mich auf meine Rückkehr, aber bis dahin werde ich natürlich weiterhin alles für den KSC geben", so der Flügelspieler, der bislang 81 Spiele für die Badener absolvierte.