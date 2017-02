2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Lautern braucht endlich mal wieder Punkte

Der 1. FC Kaiserslautern hat seit sechs Spielen nicht gewonnen. Gegen die Würzburger Kickers sollen die Punkte auf dem „Betze“ bleiben. Sonst wird es langsam wieder eng in der Tabelle.

An ihm liegt es nicht: Kaiserslauterns Keeper Julian Pollersbeck hat erst 10 Gegentore kassiert, hielt acht Mal die "Null".

Vier Unentschieden und eine Niederlage. Mit dieser nicht gerade angenehmen Bilanz ging der 1. FC Kaiserslautern in die Winterpause. Im ersten Spiel danach gab es zum Auftakt ein 0:1 in Hannover am vergangenen Montag. Der FCK muss schauen, dass er mit dem neuen Trainer Norbert Meier nicht wieder unten reinrutscht und den zwischenzeitlich positiven Trend aus der Vorrunde verspielt: "An Erkenntnissen ist aus dem Hannover Spiel viel rausgekommen", sagt Trainer Norbert Meier.

"Zwar keine Punkte, aber man hat wieder gesehen, dass wir aus den uns bietenden Chancen zu wenig Kapital schlagen". Das muss und soll Würzburg besser werden. Mit den Kickers kommt zwar ein Aufsteiger in die Pfalz, aber eben ein richtig guter. Die Mannschaft aus Franken spielt mit kleinem Etat richtig gut mit. Auch dank des Trainers Bernd Hollerbach.

Vater des Würzburger Erfolges: Bernd Hollerbach

Da wo Würzburg aktuell steht - im oberen Tabellendrittel mit Blick nach oben - wäre Kaiserslautern gerne. Ziel der Franken ist es "mittelfristig sogar noch weiter oben anklopfen", wie Kickers-Trainer Bernd Hollerbach in der Winterpause sagte. In Kaiserslautern ist Hollerbach ein alter Bekannter. 1995 spielte der laufstarke Abwehrspieler für ein halbes Jahr auf dem Betzenberg.

TV-Tipp: FCK-Keeper Julian Pollersbeck ist am Sonntag, 05.02. ab 22.05 Uhr zu Gast bei Flutlicht im SWR-Fernsehen RP.

"Zunächst geht es allerdings darum, den Club im Unterhaus zu etablieren", so der 47-Jährige. Dass die Würzburger Mannschaft in der 2.Liga würde mithalten können, wurde im Verlauf der Saison recht schnell klar. Nach dem Unentschieden am zweiten Spieltag gegen den FCK holten die Kickers in Heidenheim, gegen Bochum und in Fürth drei Siege in Folge und warfen nebenbei auch noch Braunschweig aus dem DFB-Pokal. Die komplette Vorrunde über bissen sich die Franken im oder am oberen Tabellendrittel fest und stellten (ebenso wie die Roten Teufel) eine der stabilsten Abwehrreihen der gesamten Liga.

Die Kickers sind sieben Partien ungeschlagen und schreiben weiter an ihrer eigenen Erfolgsgeschichte. Zweimal in Folge schaffte Bernd Hollerbach mit dem Verein aus seiner Heimatstadt in den vergangenen beiden Jahren den Aufstieg und führte die Würzburger aus der Regionalliga Bayern in die 2.Liga.

Vorfreude auf Kaiserslautern

Bernd Hollerbach blickt seiner Rückkehr für 90 Minuten auf den Betzenberg mit großer Vorfreude entgegen. "Ich freue mich, ganz klar, auf das außergewöhnliche Stadion, die freundlichen Menschen, die mir gegenüber immer sehr offen waren und auf eine tolle Atmosphäre. Fußball und Lautern, das gehört für mich einfach zusammen", sagte der Kickers-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Auch wenn der FCK aktuell nur auf Rang 14 steht, hat Hollerbach Respekt: "Das Team hat Substanz, das ist unbestritten und ich bin mir sehr sicher, dass wir das auch in dieser Saison noch sehen werden". Ein Satz, den FCK Trainer Norbert Meier bestimmt gerne hört.