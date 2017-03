2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Kaiserslautern enttäuscht beim Letzten Bielefeld

Der FCK indes begann verhalten. Die Roten Teufel waren bemüht, leichte Fehler und somit Ballverluste zu vermeiden, gingen im Spielaufbau folglich kein Risiko. Offensivaktionen blieben bei der Elf von Trainer Norbert Meier in der Anfangsphase Mangelware. Den ersten gefährlichen Tor-Abschluss für den FCK hatte Mittelfeldspieler Daniel Halfar in der 23. Minute. Sein Schuss ging knapp am Bielefelder Tor vorbei.

Kurz darauf prüfte FCK-Linksverteidiger Naser Aliji (27.) Bielefelds Torhüter Daniel Davari, der den strammen Schuss gerade noch zur Ecke lenken konnte. In der 31. Minute hatte dann Robert Glatzel die Riesenchance, Lautern in Führung zu bringen. Nach einem langen Ball in den Strafraum legte Sebastian Kerk per Kopf quer auf Glatzel. Der FCK-Mittelstürmer scheiterte allerdings freistehend aus zwei Metern an Keeper Davari.