2. Bundesliga | Niederlage gegen Fürth Heidenheim setzt Negativserie fort

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga auch im sechsten Spiel in Serie keinen Sieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt verlor ihr Heimspiel am Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 0:2 (0:1) und verharrt damit weiter im Mittelfeld der Tabelle. Ein Doppelpack von Robert Zulj (21. Minute/68.) bescherte den Franken vor 12.000 Zuschauern in der Voith-Arena den ersten Auswärtssieg im neuen Jahr.