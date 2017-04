2. Bundesliga | Karlsruher SC Harter Kampf reicht dem KSC nicht zum Sieg

Den hatte Jonas Meffert auf dem Fuß: Der Mittelfeldspieler des Karlsruher SC schaute noch, wen er anspielen könnte. Nachdem er sich eine passende Alternative ausgesucht hatte, holte er zur Flanke aus. Der Versuch landete aber nicht beim Mitspieler, der Ball flog über den verdutzten Kickers-Torwart Jörg Siebenhandl hinweg und schlug im oberen rechten Tor-Eck ein - 1:0 in der 39. Spielminute. Damit ging es auch in die Halbzeit.

Nach der Pause kämpfte Karlsruhe weiter, doch Würzburg hielt dagegen. Und mit der ersten Aktion, die irgendwie nach Fußball aussah, machte Rico Benatelli den Ausgleich (51.). Es war ein harter rechter Haken in die Magengrube der KSC-Fans. Doch die Spieler wirkten keinesfalls angeknockt. Und in der Schluss-Offensive schwächten sich die Kickers selbst: Torschütze Benatelli (76.) traf bei seiner Grätsche gegen Gaetan Krebs zwar klar den Ball, Schiedsrichter Lasse Koslowski gab trotzdem Gelb-Rot.

So blieb es beim 1:1-Unentschieden, das für den Karlsruher SC in der gegenwärtigen Situation jedoch eher wie ein Rückschlag wirkt. Doch Aufgeben war für den KSC schon vor dem Spiel keine Option. Schließlich kommt es in Karlsruhe nicht darauf an, wie hart die Spieler austeilen können. Sondern wie viele Rückschläge sie einstecken und trotzdem weitermachen.