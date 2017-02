2. Bundesliga | VfB Stuttgart Großer Respekt vor dem SV Sandhausen

Der VfB Stuttgart warnt vor dem Baden-Württemberg-Duell gegen den SV Sandhausen am Sonntag vor den Stärken der Badener. Dennoch ist ein Sieg im Kampf um den Aufstieg das klare Ziel.

Christian Gentner will die Tabellenspitze verteidigen

Kleiner Name, großer Respekt: VfB-Trainer Hannes Wolf will den kommenden Gegner SV Sandhausen auf keinen Fall unterschätzen. Die Stadt Sandhausen ist mit knapp 15.000 Einwohnern zwar der kleinste Zweitliga-Standort, die Elf von Trainer Kenan Kocak spiele aber eine "beeindruckende Saison", sagte der Coach des VfB Stuttgart vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr).



Daran ändert für den 35-Jährigen auch das jüngste 1:4 der Kurpfälzer im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 nichts. In der 2. Fußball-Bundesliga ist Sandhausen seit fünf Spielen ohne Niederlage und hat seit mehr als vier Partien kein Gegentor mehr kassiert.

"Der Hunger ist greifbar"

Seine Spieler müssten daher im Heimspiel alles abrufen, was möglich ist: defensiv, offensiv und im Umschaltspiel. "Wir wollen alles integrieren", sagte Wolf. "Und wir wollen sie auch bespielen." Mit dieser Strategie soll der VfB den dritten Rückrundensieg in Serie feiern und die Tabellenführung festigen. "Der Hunger, da jetzt weiterzugehen, ist permanent greifbar", meinte Wolf.



Dank der vier Winter-Neuzugänge hat er nun einen Kader, der aufgrund seiner Größe auch Ausfälle verkraftet. So fehlt in den kommenden zwei Wochen der Defensivspieler Benjamin Pavard wegen einer Sprunggelenksverletzung. Flügelspieler Tobias Werner (Muskelbündelriss) fällt ohnehin weiter aus.

Stürmer-Treffen bei Sport im Dritten: Nach dem Duell sind VfB-Stürmer Daniel Ginczek und Sandhausen-Torjäger Andrew Wooten ab 22.05 Uhr zu Gast bei Sport im Dritten.

Alle Positionen doppelt besetzt