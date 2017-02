2. Bundesliga | VfB Stuttgart Fußball 2.0 - Zahlen, Daten, Fakten

VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser will den VfB Stuttgart fit für die Zukunft machen. Bei der Reform setzt er auf Integration, Gefühl und auf eine intensive Datenanalyse.

Jan Schindelmeiser will den VfB fit machen

Wenn die drei Winterzugänge, Innenverteidiger Onguènè, der Ghanaer Ofori und das kroatische Talent Brekalo, den VfB Stuttgart wieder verlassen, dann sollten sie sagen: "So gut wie hier wurden wir noch nie betreut." Der VfB will viel in die neuen Spieler investieren, zukünftig aber auch noch genauer analysieren, wer verpflichtet werden muss. Das ist ein Wunsch von Jan Schindelmeiser. Damit genau das passiert hat der VfB-Sportvorstand personell aufgerüstet.

Reform mit Gefühl

Zunächst wurde der Posten des "Integrationsbeauftragten" geschaffen, den Schindelmeiser jedoch nicht als "Wohlfühl-Manager" verstanden haben will. Seine Aufgabe wird es sein, Neuankömmlingen und deren Familien den Einstieg in Verein und Leben möglichst einfach zu gestalten. Spielerfrauen in der Stretchlimousine zum Shopping zu fahren, soll jedoch nicht zum Portfolio gehören.

Doch der Umbau der Strukturen im Verein nimmt immer mehr Formen an. Professionalisiert wird noch ein weiterer Bereich: Die Weltstandsanalyse, wie Schindelmeiser es nennt. Bisher von einem Praktikanten betreut, soll dieser jetzt in Festanstellung die Beobachtung internationaler Topclubs übernehmen, idealtypische Spielerprofile ermitteln und so das Scouting und Spielanalyse unterstützen. Ein neuer Chefscout soll demnächst ebenfalls hinzukommen.

Spieler als Nullen und Einsen

Auch Christian Gentner wird jetzt genau analysiert

Auch die Spieleranalyse soll künftig nicht mehr nur am Fernseher und mit Lebensläufen stattfinden, sondern durch die neue Abteilung "Daten-Management" auf ein neues Level gehoben werden.

In Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen steht hierbei die Daten-Gewinnung, die Daten-Analyse und die Daten-Interpretation im Fokus. Auch das soll helfen den richtigen neuen Profi zu finden, der zur Spielweise und ins Mannschaftsgefüge des VfB passt. Aber auch die eigene Trainingsarbeit wird somit in Zukunft beobachtet. Und tauchen etwa immer wieder die gleichen Verletzungen bei Stuttgarter Spielern auf, könnte anhand dieser gesammelten Zahlen und Werte etwa ein Fehler in der Trainingsarbeit als Ursache ausgemacht werden.