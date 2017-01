2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Frust abschütteln, positiv denken

Seinen Trainer-Einstand bei den roten Teufeln hatte sich Norbert Meier anders vorgestellt. Doch trotz der 0:1-Niederlage in Hannover sieht der 58-Jährige viele gute Ansätze.

Kacper Przybylko erschöpft nach einem kräfteraubenden Spiel in Hannover

Die Chancen waren da. Doch weder Stürmer Kacper Przybylko noch Osayamen Osawe hatten das nötige Glück. Es war ein erstaunlich mutiger und selbstbewusster Auftritt der Pfälzer, "der Mut mache für die Zukunft", so FCK-Kapitän Daniel Halfar.

Zwar jubelten am Montagabend die Niedersachsen, aber das beste Auswärtsspiel der Saison brachte Trainer Norbert Meier eine Menge Erkenntnisse. "So wie die Mannschaft aufgetreten ist gegen einen der Topfavoriten auf den Aufstieg, das hat sie schon sehr gut gemacht." Doch auch Meier musste feststellen, dass seine Spieler "aus den sich bietenden Möglichkeiten zu wenig Kapital schlagen. Und das ist Schade. Denn die Mannschaft hat sich damit um den Lohn gebracht für das, was sie über 90 Minuten abgearbeitet hat".

Przybylko erstmals über 90 Minuten

Noch frustrierter am Tag nach der Niederlage war Rückkehrer Kacper Przybylko. "Richtig bitter. Wir haben ein gutes Spiel gemacht gegen einen Aufstiegskandidaten. Ärgerlich, dass wir nicht mal einen Punkt mitgenommen haben." Fast acht Monate nach seiner Fußverletzung spielte der 1,92 Meter große Pole zum ersten Mal in dieser Saison über die kompletten 90 Minuten. "Erst einmal ein Kompliment an die Trainer und Physio-Therapeuten. Die haben mich richtig auf Vordermann gebracht", sagte der Offensiv-Mann.

Trotz aller Comeback-Freude, der Blick auf die Tabelle ist aus pfälzischer Sicht bedrohlich. Fünf Punkte sind es nur noch bis zum direkten Abstiegsplatz 17. Przybylko bringt das jedoch nicht aus der Ruhe. Er ist absolut überzeugt, dass der FCK wieder in die Erfolgsspur findet. "Ich mache mir da keine Sorgen. Wenn wir so spielen wie gegen Hannover, werden wir auch in den nächsten Wochen sehr gute Spiele abliefern und auch Punkte holen."