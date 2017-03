2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern FCK und Heidenheim teilen die Punkte

Der 1. FC Kaiserslautern tritt auf der Stelle. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim kamen die Pfälzer nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Zweikampf zwischen Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim (li.) und Marlon Frey vom 1. FC Kaiserslautern.

Auf dem Betzenberg entwickelte sich von Anfang ein ein hart umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften legten Wert auf eine sichere Defensive und vermieden ein zu hohes Risiko im Spielaufbau, so dass Torchancen in den ersten 45 Minuten Mangelware waren. Lediglich FCK-Angreifer Robert Glatzel kam per Kopf zu einer Gelegenheit (27. Minute), verzog aber deutlich.

Beide Keeper in Hälfte eins beschäftigungslos

So ging es mit einer leistungsgerechten Nullnummer in die Pause. Bezeichnend: FCK-Torhüter Julian Pollersbeck und Heidenheims Keeper Kevin Müller waren in der ersten Hälfte nahezu beschäftigungslos und mussten nicht ein Mal ernsthaft eingreifen.

Auf die dürftige spielerische Leistung seiner Mannschaft reagierte FCK-Coach Norbert Meier zur Pause und nahm einen Doppelwechsel vor. Stipe Vucur ersetzte Marlon Frey, Stürmer Jacques Zoua kam für Patrick Ziegler. Die beiden Neuen brachten zwar etwas mehr Schwung in das Spiel der Roten Teufel, doch gefährlicher wurden die Hausherren zunächst nicht.

Feick trifft nach Schnatterer-Ecke

Aus heiterem Himmel dann die Führung für Heidenheim. Arne Feick war in der 66. Minute per Kopf nach einer Ecke von Marc Schnatterer zur Stelle. Vier Minuten später fast die Entscheidung zugunsten der Gäste. Erneut schlug Schnatterer einen Eckball, Osawe verlängerte in Richtung des eigenen Tores, doch Kerk klärte artistisch am langen Pfosten zur nächsten Ecke. Nach dieser hatte Kleindienst die Chance, für den FCH zu erhöhen, köpfte aber knapp vorbei.

Theuerkauf trifft ins eigene Tor

Gerade, als die Gäste am Drücker waren, fiel dann der Ausgleich. Norman Theuerkauf traf unglücklich ins eigene Netz, nachdem Kaiserslauterns Osawe zuvor die Latte des Heidenheimer Tores getroffen hatte. Beide Teams suchten im Anschluss die Entscheidung zu ihren Gunsten, doch auch in der hektischen Schlussphase fehlte die Klarheit, so dass es beim letztlich gerechten 1:1-Remis blieb.